Tv8 ekranının sevilen yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bugün haftanın finali yaşanacak. Tüm Yemekteyiz takipçileri, Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 15 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Yarışmacılar hafta başından itibaren 5 gün boyunca birinci olmak için en güzel yemekleri ve sunumları yapmak için yarıştılar. Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta yeşilliğiyle, tarihi ve kendine has yemekleriyle ünlü ilimiz Bursa'ya konuk olmuştu. Birbirinden iddialı 5 yarışmacı haftanın birincisi olmak için ve büyük ödüle sahip olmak için kıyasıya rekabet halindeydi. Peki, bu hafta büyük ödülün sahibi kim olacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

15 Kasım Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

1. Gün yarışmacısı: Ali Osman Yiğit. Yemekteyiz'de büyük ödülü kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

2. Gün yarışmacısı: Tülay Kaçıran. Yemekleriyle diğer yarışmacılar gibi birinciliğe ve büyük ödüle talip.

3. Gün yarışmacısı: Zeynep Bağdatlı. Hafta sonunda birinciliği kazanmak için elinden geleni yapacak

4. Gün yarışmacısı: Remziye Ergeç. Yeni haftada kendine özel bir menüyle rakiplerinin karşısına çıkacak ve üstünlük kurmaya çalışacak.

5. Gün yarışmacısı: İkbal Özdem. Bursa'daki rakiplerinden daha iyi yemekler yaparak fark yaratmaya çalışacak.