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Yaşam

Yengesi için kardeşini silahla vurdu

Avcılar'da iddiaya göre yengesine kötü davranmakla suçlayan bir kişi, kardeşini silahla vurdu. Soner Gündoğdu (52) bacağından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren Metiner Gündoğdu(57) gözaltına alındı.

DHA3 Nisan 2022 Pazar 09:36 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 09:36
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Osman Paşa Caddesi yakınlarındaki arsada meydana geldi. Metiner Gündoğdu, yengesine kötü davranmakla suçladığı kardeşi Soner Gündoğdu ile sokakta konuşmaya başladı. İki kardeş arasındaki tartışmada Metiner Gündoğdu yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti. Soner Gündoğdu, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tabanca ile ateş eden Metiner Gündoğdu'nun bulunduğu yere gitti. "Teslim ol" çağrısı üzerine ellerini havaya kaldırarak tabancasını atan şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve boş şarjörüne el konuldu. Avcılar Merkez Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli ilk ifadesinde tabanca ile ateş ederek yaraladığı kardeşinin eşine kötü davrandığını, defalarca uyarılarına rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü, buna sinirlenerek ateş ettiğini söylediği belirtildi. Vurulan Soner Gündoğdu'nun eşinin de bilgisine başvurulduğu belirtildi.

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