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Yaşam

Yeni doğan çift başlı buzağının görüntüleri görenleri hayrete düşürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde inek, çift başlı buzağı dünyaya getirdi, buzağı 1 saat yaşayabildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 00:35 - Güncelleme:
Yeni doğan çift başlı buzağının görüntüleri görenleri hayrete düşürdü
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Tokat Niksar'ın Çiçekli Köyü'nde bugün akşam saatlerinde doğum yapan bir ineğin yavrusu görenleri şaşkına çevirdi.

Rüsdem Kahraman'a ait olan bir inek doğum yaptı. Doğumun ardından ineğin sahibi gördüğü buzağı karşısında şaşkına döndü, buzağı çift başlı olarak dünyaya geldi.

İneğin çift başlı yavru doğurduğunu gören sahibi Rüsdem Kahraman ve köy sakinleri de yavruyu görünce şaşkına döndü.

Köy sakinleri köyde ilk defa böyle bir olayın yaşandığını ve şaşırdıklarını ifade etti. Çift başlı buzağı doğumdan 1 saat sonra öldü.

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