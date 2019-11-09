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Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı,çocuk kanallarında yayımlanan tuzlu-baharatlı atıştırmalık, sütlü içecek, kahvaltılık, yoğurt, peynir ve sos reklamlarına yeni kısıtlamalar getirileceğini belirtti.

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Turuncu kategori olarak adlandırılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nın besin profiline uyması halinde reklamına izin verileceğini söyleyen Ellialtı, uygulamanın 27 Mart 2020’de hayata geçeceğini dile getirdi. 
 
İHLAL EDENE PARA CEZASI
 
Yasağa uymayan TV kanallarına aylık brüt ticari iletişim gelirinin % 1’i ila 3’ü arasında para cezası uygulanacağı öğrenildi. RTÜK daha önce şeker, kek, tatlı, cips, meyve suyu ile gazlı içeçeklerin reklamlarını kırmızı kategori kapsamına alarak çocuk kanallarında yasaklamıştı.  
 
(Akşam)

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