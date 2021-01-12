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Yaşam

Yeni dünya rekoru! Buzun 85 metre altında yüzdü

Rusya'da 40 yaşındaki Yekaterina Nekrasova, Sibirya'daki Baykal Gölü'nde buz altında 85 metre yüzerek yeni bir rekora imza attı.

star.com.tr12 Ocak 2021 Salı 22:06 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 22:15
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Rusya'da 40 yaşındaki Yekaterina Nekrasova, dünyanın en derin gölü olarak da bilinen Sibirya'daki Baykal Gölü'nde buz altında 85 metre yüzerek yeni bir rekora imza attı.

Guinness Dünya Rekorları denemesi gereği ıslak elbise veya palet kullanmasına izin verilmeyen Nekrasova sadece tek parça bir mayo ile yüzeye çıkmadan buzun altında yaklaşık 85 metre yüzdü.

Nekrasova'nın yüzmeyi yarıda kesmesi olasılığına karşı 25 santimetre kalınlığındaki buzu düzenli aralıklarla kesen yedek ekipler hazır bekledi. 

Rusya Rekorlar Kitabı veya Guinness Rekorlar Kitabı'nın, Nekrasova'nın geçen yıl Norveç'te Güney Afrikalı Amber Fillary tarafından belirlenen 70 metrelik buz altı yüzme rekorunu kıran başarısını belgelemesi bekleniyor.

star.com.tr

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