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Yeni tip sigara paketleri nasıl olacak? Sigara paketleri değişecek mi? Pantone 448 C Mat rengi nedir?

Yeni tip sigara paketleri nasıl olacak? Sigara paketleri değişecek mi? Pantone 448 C Mat rengi nedir? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurdu. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurdu. Bu duyurunun hemen ardından sigara kullanan vatandaşlar yeni tip sigara paketleri nasıl olacak? sigara paketleri değişecek mi?  pantone 448 C Mat rengi nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri  üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle  üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam  edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin  satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.
 
YENİ TİP SİGARA PAKETLERİ NASIL OLACAK? 
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri  üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle  üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam  edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin  satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.
 
5 Aralık'tan itibaren başlayacak olan düz ve standart paket  uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik  tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin  ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı  etkisinin artırılması hedefleniyor.
 
Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerin rengi, Pantone 448 C Mat bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve  diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale  getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.
 
Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli)  sağlık uyarıları alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldı, resimli  uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni  birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer  alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları  içerisinde yer alan ‘‘ALO 171 SİGARA BIRAKMA HATTI’’ mesajı olacak.
 
Yeni düzenleme ile tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici  ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü  paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç  ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak.
 
Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte  yazılacak.
 

 
Ayrıca yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini  kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, "Sigara  içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere  yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı bulunacak.
 
Hâlihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde %10’unu  kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin  bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan “18 yaşını  doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı, “18 yaşını  doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde değiştirildi.
 
14 YENİ MESAJ VE RESİM İLE CAYDIRICILIK ARTIRILIYOR
 
Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla  birlikte 14 ayrı yeni resimli uyarı mesajı da yer alacak. Resimli  uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:
 
- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat  fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara  içmekten kaynaklanmaktadır."
- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa  neden olur."
- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu  bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."
- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik  bronşite neden olmaktadır."
- "Sigara en büyük inme nedenidir."
- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve  hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."
- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."
- "Sigara içenler genç yaşta ölür."
 
Bakanlığımızca, tütün mamullerinde düz ve standart paket izinleri  verilmeye başlanılmış, üretime 05/12/2019 tarihi itibarıyla tamamen  geçilmiş olacaktır. Bu uygulama ile 05/01/2020 tarihinden sonra tütün  mamulleri eski paketleri piyasada bulundurulamayacaktır.
 
SİGARA PAKETLERİ DEĞİŞECEK Mİ?  
Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurdu.
 
PANTONE 448 C MAT RENGİ NEDİR?

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