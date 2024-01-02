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Yaşam

Yeni yıl bereketiyle geldi! Balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir balıkçı, ağına takılan 11 kilogram ağırlığında levrekle kıyıya döndü.

AA2 Ocak 2024 Salı 16:30 - Güncelleme:
Yeni yıl bereketiyle geldi! Balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı
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Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Ramazan Acar'ın Çatalzeytin yakınlarındaki Püsürge mevkisinde attığı kalkan ağına takılan levrek, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk kısmeti olarak 11 kilogramlık levrekle avlarını tamamladıklarını söyledi.

Daha önce bu ağırlıkta levrek yakalamadığına işaret eden Acar, "Yıllardır bu bölgede avlanırız ancak daha önce bu ağırlıkta bir levrek balığı yakalamamıştık. 11 kilogram ağırlığındaki levrek bize de yeni yıl sürprizi oldu." diye konuştu.

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