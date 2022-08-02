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Yaşam

Yer altından gelen gizemli ses paniği! ''Sanki dinamit patlıyor''

Siirt'in Meydandere Köyü'nde yaşayanlar 2 haftadır tedirgin. İddiaya göre geceleri yer altından sesler geliyor, zaman zaman da sarsıntı oluyor. AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı ancak sıradışı bir bulguya rastlamadı. Köy sakinleri, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyerek, 'Ondan önceki gece de tekrar aynı gece 2 ve 12 civarı gene aynı o ses geldi yani biz de şaşırıyoruz neden kaynaklanıyor. Sanki yerin altında dinamit patlıyor' dedi.

TRT Haber2 Ağustos 2022 Salı 17:55 - Güncelleme:
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Siirt'in Meydandere Köyü sakinleri, 2 haftadır gece duyduklarını iddia ettikleri patlama benzeri sesler nedeniyle tedirgin. Köylülerin iddiasına göre, seslere sarsıntılar da eşlik ediyor.

TRT Haber'e konuşan köy sakinleri, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyerek, 'Ondan önceki gece de tekrar aynı gece 2 ve 12 civarı gene aynı o ses geldi yani biz de şaşırıyoruz neden kaynaklanıyor. Sanki yerin altında dinamit patlıyor" dedi.

Gece uyuyamadığını vurgulayan köy sakinleri, seslerin haftada 2-3 kere geldiğini söyledi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Köylüler, son günlerde seslerin kesildiğini belirtiyor; ancak korku sürüyor.

İddialar sonrası, AFAD ekipleri bölgede gece ve gündüz inceleme yaptı.

Ancak şimdiye kadar sıradışı bir bulguya rastlanmadı.

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