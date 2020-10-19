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Yaşam

Yer: Beytüşşebap! Boynuzlu kelebek görenleri şaşkına çevirdi

Şırnak Beytüşşebap'ta boynuzlu kelebek görüldü. Boynuzlu kelebek, farklı desenleri ve boynuzlarıyla görenleri şaşırttı.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 13:33 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:33
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Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde doğada farklı desenli ve boynuzlu kelebek türü görüldü. Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, sonbahar imparator güvesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, "Genellikle öğleden sonra, serin ve puslu sonbahar gecelerinin başlamasından sonra ortaya çıkmaya başlar. Erkekler karanlık çöktükten yaklaşık bir saat sonra uçmaya başlarlar, serin, nemli koşulları tercih ederler. Dişiler karanlıktan yaklaşık 2 saat sonra ses çıkarmaya ve koku salmaya başlar ve birçok erkeği kendine çekebilir. Dinlendiğinde kanatlar arka tarafta V şeklinde tutulur. Bu kısa ömürlü, çılgın bir tür. Çoğu birey ortaya çıktıktan sonraki ilk gece çiftleşir, Ancak 3-4 gün yaşarlar" dedi.

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