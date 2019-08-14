Yer: Diyarbakır... Üst geçitten atladı, feci şekilde can verdi

Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana gelen olayda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan Sayım Ayaz (25) isimli bir genç, üst geçitten yola atladı. O sırada seyir halinde olan 06 DP 3197 plakalı otomobil sürücüsü genci fark etmezken, araç gencin üzerinden geçti.

Ayaz olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı gence yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç, güvenlik güçlerinin incelemeleri ardından otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan genç gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.