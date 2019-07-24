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Yer: İzmir... Trafikte tartıştıkları adamı döverek öldürdüler

İzmir Konak’ta yol verme tartışmasının ardından bir otomobildeki iki kişi, önünü kestikleri araçta bulunan baba ve oğlunu tekme tokat dövdü. Ağır yaralanan baba Gürcan Karatosun öldü. Vücut geliştirmeci 2 maganda ise yakalandı.

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İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde trafikte yol verme yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. Trafik magandalarının saldırdığı 57 yaşındaki Gürcan Karatosun, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hayatını kaybederken, 18 Mart Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunu olan 26 yaşındaki oğlu Alican Karatosun, yüzünden ve başından aldığı darbelerle ağır yaralandı.
 
Olayın ardından kaçan üç maganda, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Manisa'dan İzmir'e otomobil satın almak için geldikleri belirlenen Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun'un kafeterya işlettikleri öğrenilirken, zanlılardan R.C. ile B.N'nin ise vücut geliştirmeci oldukları öğrenildi.
 
HASTANEDE CAN VERDİ
 
Feci olay Eşrefpaşa semtinde Yeşildere Yolu ile Halide Edip Adıvar Caddesi'nin kesiştiği noktada, önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinden İzmir'e otomobil satın almak için gelen Gürcan Karatosun ile 45 YB 5225 plakalı otomobili kullanan oğlu Alican Karatosun, Yeşildere Yolu'nda bir araçta bulunanlarla yol verme tartışması yaşadı.
 
Baba ve oğlu yola devam etti ancak Halide Edip Adıvar Caddesi kesişiminde diğer araçtaki kişiler önlerini kesti. Otomobilden inen R.Ç, B.N. ve M.T. isimli kişiler, yumruk ve tekmelerle saldırdıkları Gürcan Karatosun ile oğlu Alican Karatosun'u ağır yaraladı. Çevredekiler tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ikiliden eski Tekel sigara fabrikasından emekli olduktan sonra Akhisar'da oğluyla kafeterya işleten Gürcan Karatosun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüzünden ve başından yaralanan oğlu ise tedavi altına alındı.
 
ZANLILAR GÖZALTINDA
 
Kaçan şüpheliler R.Ç. (36), M.T. (45) ve B.N. (27), Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguları tamamlanan şüphelilerden R.Ç. ve B.N. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi, M.T. ise serbest bırakıldı. Zanlılardan R.C. ile B.N'nin vücut geliştirme sporuyla uğraştıkları öğrenildi.
 
(Yeni Asır)

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