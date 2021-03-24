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Yaşam

Yer: Kars... Yer altında yaşıyor, çok nadir görüntüleniyor!

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan beyaz gelincik görüntülendi.

DHA24 Mart 2021 Çarşamba 09:31 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:31
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İlçeye bağlı Melikköy'de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi.

Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor.

Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor.

Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor.

Diğer aylarda koyu renkli olan, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor.

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