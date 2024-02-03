Yerleşim yerine inen kurdun boğduğu köpeği götürmeye çalışması böyle görüntülendi

Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

İlçenin Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Damal'dan iş dönüşü köye gittiğini belirten Ozan Güler, köyün içinden geçerken bir kurdun köpeği boğduğuna şahit olduğunu ve o anı kaydettiğini söyledi.

Görüntüde, boğduktan sonra köpeği köyden çıkarmaya çalışan kurdun, hayvanın cesedini başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolması yer aldı.