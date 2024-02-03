İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2024 Cumartesi / 24 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yerleşim yerine inen kurdun boğduğu köpeği götürmeye çalışması böyle görüntülendi
Yaşam

Yerleşim yerine inen kurdun boğduğu köpeği götürmeye çalışması böyle görüntülendi

Ardahan'ın Damal ilçesinde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 23:30 - Güncelleme:
Yerleşim yerine inen kurdun boğduğu köpeği götürmeye çalışması böyle görüntülendi
ABONE OL

Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.

İlçenin Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Damal'dan iş dönüşü köye gittiğini belirten Ozan Güler, köyün içinden geçerken bir kurdun köpeği boğduğuna şahit olduğunu ve o anı kaydettiğini söyledi.

Görüntüde, boğduktan sonra köpeği köyden çıkarmaya çalışan kurdun, hayvanın cesedini başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolması yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.