İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6005
  • EURO
    52,9379
  • ALTIN
    6563.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yerleşim yerine kadar indi! Dev yılan paniğe neden oldu
Yaşam

Yerleşim yerine kadar indi! Dev yılan paniğe neden oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde görülen sarı yılan, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Yerleşim yerine kadar indi! Dev yılan paniğe neden oldu
ABONE OL

Olay, İznik'te bir mahallede meydana geldi. Vatandaşlar, bina yakınında büyük bir yılan gördüklerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan çalışma sonucu yakalanan yılanın, "Elaphe sauromates" olarak bilinen sarı yılan türü olduğu belirlendi. Zehirsiz olduğu öğrenilen türün, hafif agresif davranışlar gösterebildiği ifade edildi.

Ekiplerin kontrollü çalışmasıyla özel ekipman kullanılarak yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılmak üzere muhafaza altına alındı.

Mahalle sakinleri ise operasyonu meraklı gözlerle izledi.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.