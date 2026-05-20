Yerleşim yerine kadar indi! Dev yılan paniğe neden oldu

Olay, İznik'te bir mahallede meydana geldi. Vatandaşlar, bina yakınında büyük bir yılan gördüklerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan çalışma sonucu yakalanan yılanın, "Elaphe sauromates" olarak bilinen sarı yılan türü olduğu belirlendi. Zehirsiz olduğu öğrenilen türün, hafif agresif davranışlar gösterebildiği ifade edildi.

Ekiplerin kontrollü çalışmasıyla özel ekipman kullanılarak yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılmak üzere muhafaza altına alındı.

Mahalle sakinleri ise operasyonu meraklı gözlerle izledi.