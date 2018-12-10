Yerli Malı Haftası mesajları şiirleri en güzel sözleri Yerli Malı etkinlikleri nelerdir

Yerli Malı Haftası mesajları şiirleri sözleri Yerli Malı etkinlikleri nelerdir? Özellikle öğrencilerin merakla beklediği Yerli Malı Haftası 2018 ne zaman? Yerli Malı ne zaman kutlanacak? Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır ve okullarda Yerli Haftası ile ilgili etkinlikler yapılarak yerli mal tüketiminin önemi anlatılır. Peki Yerli Malı haftası kısa uzun yeni şiirler neler? En güzel farklı Yerli Malı Haftası mesajları ve kutlama tebrik Yerli Malı Haftası sözleri haberimizde yer alıyor. Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur. İşte merak edilen en yeni farklı güzel Yerli Malı Haftası mesajları sözleri ve yazıları son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…

Minikler Yerli Malı Haftası'nda Tutumluluk Mesajı Verdi

Keçiören Belediyesine bağlı Neşeli Minikler Kreşi, bilinçli tüketiciliğe özendiren Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Okullarda 12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan tutum, yatırım ve Türk malları konusunda bilinçlendiren Yerli Malı Haftası’nda miniklere yerli ürünlerin kullanılması ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı. 3 - 4 yaş grubundaki minikler ve velilerin katıldığı etkinlikte Yerli Malı Haftası ile ilgili tekerlemeler, yarışmalar ve oyunlar sergilendi.

Miniklere tutum ve yatırım alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğinin yanı sıra ders araçlarını, giysilerini, harçlıklarını tutumlu kullanmaları, boşa akan musluğu kapatmaları, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirmeleri hakkında bilgi verildi. Hazırlanan temsili manavda öğrenciler arkadaşlarına sebze - meyve satışı yaptı. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kreşteki arkadaşlarıyla paylaşan minikler, okudukları şiirlerle Yerli Malı Haftası’nın önemine değinirken şarkılar söyleyerek bol bol da eğlendiler.

Yerli ve milliliğin önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aslında çocuklarımız da biliyor ki yerli malı sadece tarım ürünlerimiz değildir. Aynı zamanda ülkemizin kalkınması açısından bütün yerli üretimlerimizi kapsıyor. Sanayisinden, tekstiline ve diğer bütün iş alanlarında ülkemiz kendi kaynaklarını kullanıp üretmeli, bizler de bu ürünleri almalıyız. Ülkemizde ve bölgemizde yetişen ürünleri tüketerek, dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız" mesajı verdi.

YERLİ MALI HAFTASI 2018 NE ZAMAN?

Her yıl 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan yerli malı haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak. Bu haftada boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilecek. Şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak, skeçler ve oyunlar sergilenecek.

YERLİ MALI HAFTASI SÖZLERİ

* Ak akçe kara gün içindir.

* Ayağını yorganına göre uzat.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Har vurup, harman savurma.

* İşten artmaz, dişten artar.

* Bugünün işini yarına bırakma.

* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

* Sakla samanı, gelir zamanı.

* Tutumlu olan kimse fakir olmaz.

* Cennetin kapısını cömert açar.

* Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

* Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

* Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

* Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasının amaçlandığı 1 haftalık süreçte tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Yerli Malı Haftası’na özel şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır. İşte, en güzel Yerli Malı Haftası şiirlerinden örnekler!

YERLİ MALI

Üstüm, başım, İçim, dışım. Ayakkabım yerli malı...

Vatanını seven insan, Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur, Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile, Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek,vişne,portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen,içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik,badem,zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva,üzüm,şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina,ayvalar

Kavun,karpuz ve de nar.

Pırasa,karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

EKMEK TASARRUFU

Ekmek bir nimettir

Soframıza berekettir

Nimetimizi atmayalım

Bereketimizi azaltmayalım

Allah verdi ekmeği

Elhamdülillah yemeyi

Çok şükür öğrendik

Biz tasarruf etmeyi

YERLİ MALI VE TUTUM

Arpa, buğday isteyen,

Tarlaya tohum eker,

Gelecek kaygısını

Akıllı olan çeker.

Ben ibretle bakarım

Arıya, karıncaya

Paramın bir kısmını

Atarım kumbaraya.

Yurduma hizmet için

Her zaman tutumluyum

Yerli malı giyerim,

Ben bir Türk çocuğuyum.

Mustafa Yılmazkaya

TUTUMLU OL

Zengin olmak istiyorsan

Birazcık tutumlu ol.

Akıllıyım diyorsan,

Birazcık tutumlu ol.

Dolu dolu geçir zamanı

Tükenir para harmanı,

İstersen derde dermanı

Birazcık tutumlu ol.

Cimrilik kötü bilinir,

Yerinde harcamak güzeldir

Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR

ARTIRMA SAVAŞI

Bağrın alev, gözün yaş,

Olsa bile çekinme.

Sıraya gir arkadaş,

Kuytu yerlere sinme.

Yerli malı artacak,

Yükselişin eşidir.

Göğsünü kabartacak:

Yurdun yükselişidir.

Kalsan da dağ başında,

Yüksek kayalardan aş.

Yurt malı savaşında,

Geri kalma arkadaş.

Fabrikaya ver emek,

Bu çağ emek çağıdır.

Yurtta fabrika demek,

Bir hayat kaynağıdır.

Dünü düşünme çalış,

Bu günden gör yarını.

Artırmayı bil, alış.

Harcama her varını.

Bayrak ol genç yaşında,

Bulutlarla kucaklaş.

Artırma savaşında,

Geri kalma arkadaş.

SAĞLIK, PARA VE TUTUM

Sağlık, para dünyada,

Çok kıymetli iki şey.

Bunları bulamamak,

Kimbilir ne acı şey.

Birini elde etmek,

Mümkündür çalışmakla.

Öteki kazanılır,

Vücuduna bakmakla.

Tutum demek kazancın,

Birazını arttırmak,

Hasislik değildir ha,

Kararında kullanmak.

Zaman, eşya, paranı,

Sade bu hafta değil;

Bütün ömür boyunca,

İyi harcamayı bil.

Konferanslar, sergiler, konserler

Aralık ayında bunların yanı sıra özel etkinlikler de Kepezlileri bekliyor. Demirören Haber Ajansı Antalya Bölge Müdürü Salih Uçar, “Kalkışma 24 Saat Antalya’da 15 Temmuz” konulu konferans verecek. Gazeteci Salih Uçar’ın konferansı 10 Aralık Pazartesi saat 10.00’da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Sakarya ve Dokuma AKMEK kurs merkezleri de 18202425 Aralık tarihlerinde ağız ve diş sağlığı ile günlük yaşamda koruyucu egzersizler konulu sağlık seminerlerine ev sahipliği yapacak.

YERLİ MALI HAFTASI'NIN TARİHİ

1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.