Yerli Malı Haftası mesajları şiirleri en güzel sözleri Yerli Malı etkinlikleri nelerdir
Yerli Malı Haftası mesajları şiirleri sözleri araştırılıyor. Yerli Malı etkinlikleri nelerdir? Yerli Malı Haftası 2018 en güzel mesajları şiirleri merak ediliyor. Binlerce vatandaşın merakla beklediği Yerli Malı Haftasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler ise şimdiden kısa uzun Yerli Malı Haftası şiirleri ve en güzel Yerli Malı Haftası sözleri yazılarını araştırmaya başladı. Yerli Malı Haftası kutlama mesajları burada! Yerli Malı ne zaman? Çocukların yerli malının önemini kavraması için her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı haftası okunan şiirlerle de daha anlamlı bir hal alıyor. Yerli Malı haftası nedir neden kutlanır araştırılıyor. Yerli Malı Haftası şiirleri uzun kısa haliyle haberimizde yer alıyor. Yerli Malı Haftası boyunca okullarda bu günün önemi ve anlamı anlatılmakta çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Yerli Malı haftası nedir neden kutlanır? Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de u yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının alştını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.
Yerli Malı Haftası mesajları şiirleri sözleri Yerli Malı etkinlikleri nelerdir? Özellikle öğrencilerin merakla beklediği Yerli Malı Haftası 2018 ne zaman? Yerli Malı ne zaman kutlanacak? Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır ve okullarda Yerli Haftası ile ilgili etkinlikler yapılarak yerli mal tüketiminin önemi anlatılır. Peki Yerli Malı haftası kısa uzun yeni şiirler neler? En güzel farklı Yerli Malı Haftası mesajları ve kutlama tebrik Yerli Malı Haftası sözleri haberimizde yer alıyor. Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur. İşte merak edilen en yeni farklı güzel Yerli Malı Haftası mesajları sözleri ve yazıları son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…
Minikler Yerli Malı Haftası'nda Tutumluluk Mesajı Verdi
Keçiören Belediyesine bağlı Neşeli Minikler Kreşi, bilinçli tüketiciliğe özendiren Yerli Malı Haftası’nı kutladı.
Okullarda 12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan tutum, yatırım ve Türk malları konusunda bilinçlendiren Yerli Malı Haftası’nda miniklere yerli ürünlerin kullanılması ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı. 3 - 4 yaş grubundaki minikler ve velilerin katıldığı etkinlikte Yerli Malı Haftası ile ilgili tekerlemeler, yarışmalar ve oyunlar sergilendi.
Miniklere tutum ve yatırım alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğinin yanı sıra ders araçlarını, giysilerini, harçlıklarını tutumlu kullanmaları, boşa akan musluğu kapatmaları, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirmeleri hakkında bilgi verildi. Hazırlanan temsili manavda öğrenciler arkadaşlarına sebze - meyve satışı yaptı. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kreşteki arkadaşlarıyla paylaşan minikler, okudukları şiirlerle Yerli Malı Haftası’nın önemine değinirken şarkılar söyleyerek bol bol da eğlendiler.
Yerli ve milliliğin önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aslında çocuklarımız da biliyor ki yerli malı sadece tarım ürünlerimiz değildir. Aynı zamanda ülkemizin kalkınması açısından bütün yerli üretimlerimizi kapsıyor. Sanayisinden, tekstiline ve diğer bütün iş alanlarında ülkemiz kendi kaynaklarını kullanıp üretmeli, bizler de bu ürünleri almalıyız. Ülkemizde ve bölgemizde yetişen ürünleri tüketerek, dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız" mesajı verdi.
YERLİ MALI HAFTASI 2018 NE ZAMAN?
Her yıl 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan yerli malı haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak. Bu haftada boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilecek. Şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak, skeçler ve oyunlar sergilenecek.
YERLİ MALI HAFTASI SÖZLERİ
* Ak akçe kara gün içindir.
* Ayağını yorganına göre uzat.
* Damlaya damlaya göl olur.
* Har vurup, harman savurma.
* İşten artmaz, dişten artar.
* Bugünün işini yarına bırakma.
* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
* Sakla samanı, gelir zamanı.
* Tutumlu olan kimse fakir olmaz.
* Cennetin kapısını cömert açar.
* Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.
* Ekmek olmayınca, yemek olmaz.
* Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.
* Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasının amaçlandığı 1 haftalık süreçte tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Yerli Malı Haftası’na özel şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır. İşte, en güzel Yerli Malı Haftası şiirlerinden örnekler!
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım. Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan, Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur, Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile, Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler Varlığından utanmalı.
Hakkı SUNAT
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
EKMEK TASARRUFU
Ekmek bir nimettir
Soframıza berekettir
Nimetimizi atmayalım
Bereketimizi azaltmayalım
Allah verdi ekmeği
Elhamdülillah yemeyi
Çok şükür öğrendik
Biz tasarruf etmeyi
YERLİ MALI VE TUTUM
Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kaygısını
Akıllı olan çeker.
Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya
Paramın bir kısmını
Atarım kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa Yılmazkaya
TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,
Birazcık tutumlu ol.
İsmail SAĞIR
ARTIRMA SAVAŞI
Bağrın alev, gözün yaş,
Olsa bile çekinme.
Sıraya gir arkadaş,
Kuytu yerlere sinme.
Yerli malı artacak,
Yükselişin eşidir.
Göğsünü kabartacak:
Yurdun yükselişidir.
Kalsan da dağ başında,
Yüksek kayalardan aş.
Yurt malı savaşında,
Geri kalma arkadaş.
Fabrikaya ver emek,
Bu çağ emek çağıdır.
Yurtta fabrika demek,
Bir hayat kaynağıdır.
Dünü düşünme çalış,
Bu günden gör yarını.
Artırmayı bil, alış.
Harcama her varını.
Bayrak ol genç yaşında,
Bulutlarla kucaklaş.
Artırma savaşında,
Geri kalma arkadaş.
SAĞLIK, PARA VE TUTUM
Sağlık, para dünyada,
Çok kıymetli iki şey.
Bunları bulamamak,
Kimbilir ne acı şey.
Birini elde etmek,
Mümkündür çalışmakla.
Öteki kazanılır,
Vücuduna bakmakla.
Tutum demek kazancın,
Birazını arttırmak,
Hasislik değildir ha,
Kararında kullanmak.
Zaman, eşya, paranı,
Sade bu hafta değil;
Bütün ömür boyunca,
İyi harcamayı bil.
Konferanslar, sergiler, konserler
Aralık ayında bunların yanı sıra özel etkinlikler de Kepezlileri bekliyor. Demirören Haber Ajansı Antalya Bölge Müdürü Salih Uçar, “Kalkışma 24 Saat Antalya’da 15 Temmuz” konulu konferans verecek. Gazeteci Salih Uçar’ın konferansı 10 Aralık Pazartesi saat 10.00’da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Sakarya ve Dokuma AKMEK kurs merkezleri de 18202425 Aralık tarihlerinde ağız ve diş sağlığı ile günlük yaşamda koruyucu egzersizler konulu sağlık seminerlerine ev sahipliği yapacak.
YERLİ MALI HAFTASI'NIN TARİHİ
1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
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