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Yerli üretim balon Kapadokya’da

Nevşehir’de üretilen sıcak hava balonunun test uçuşu başarıyla tamamlandı.

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Kılıçlar Vadisi’nde, Kapadokya’da faaliyet gösteren sıcak hava balonu firmalarından Paşha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunun tanıtımı ve test uçuşu dolayısıyla tören düzenlendi. Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, burada yaptığı konuşmada, Türk sivil havacılık tarihi için önemli bir gelişme yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “Hakikaten bu bizim için bir tarih. Türk sivil havacılığı önemli atılımlar yaptı. Özellikle ulaştırmada önemli atılımlar yaptı. Belki 30 yıldır burada uçuşlar oluyor ama Türkiye tarihinde ilk defa yerli tasarımlı bir hava aracının, bir balonun hem lansmanını, hem testini hem de uçuşunu yapacağız. Bu aynı zamanda Türkiye’nin havacılıkta geldiği noktayı gösteren bir gelişme.” Kılıçlar Vadisi’nden havalanan yerli üretim sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında yaklaşık 30 dakika kalarak test uçuşunu tamamladı. 

 

 

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