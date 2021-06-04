04 Haziran 2021 Cuma 12:29 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 12:29

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan yeşil erik, ekşi tadı ve sulu yapısıyla birçok insan tarafından sıkça tüketilmektedir. Yeşil eriğin faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek miktarda antioksidan içeren yeşil erik, kırmızı bir meyve olmamasına rağmen kansızlığa da iyi gelmektedir. Peki yeşil eriğin faydaları nelerdir? Yeşil erik neye iyi gelir?

Tadının ve o yeşil görüntüsünün güzel olmasının yanı sıra sağlığa da ciddi faydası olan yeşil erik tam bir C vitamini deposudur.

İçerisinde bulunan zengin vitamin ve mineraller sayesinde pek çok hastalığa şifa olarak kullanılan erik, içerdiği lif oranı ile de sindirim sistemini güçlendirerek zayıflamaya yardımcı olur. İşte yeşil eriğin faydaları...

1-Yeşil erik organik asit içeriği yüksek olan bir meyve. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcı olur.

2-Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler.

3-Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.

4-Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

5-Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahip. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besin.

6-Çözünebilir lif açısından zengin bir besin. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı olur.

7-Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

8-Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

9-Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

10-Anti-aging etkisi vardır, yaşlanmayı önler ve cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırırlar. Bu sayede kilo verme süreçlerini destekler ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olur.

11-Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır ve muz, kivi, incir gibi kan şekerini hızla yükseltmez. Bu sayede kilo vermeyi destekler. Ara öğünler için ideal bir meyve.

Erik hangi hastalıklara iyi gelir?

* Erik adet düzensizliklerini giderir.

* Ateş düşürücü özelliği vardır.

* Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

* Kolesterolü dengeler.

* Kabızlığı giderir.

* Demir eksikliğini önlemedeki tedavi sürecinde kullanılır.

* Astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer rahatsızlıklarından korur.