Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları kimler?
Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu akşam TRT1 ekranlarında saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Yeşil Yol filmi Stephen King'in romanından uyarlanan bir film. Yeşil Yol’un orijinal ismi The Green Mile. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont’tur. Yeşil Yol filmi, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Yeşil Yol filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam TRT1 ekranlarında saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Yeşil Yol filmi izleyenlerini ekranlara kilitleyecek. Yeşil Yol (orijinal ismiyle The Green Mile) 1999 yapımı dram filmidir. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont'tur. Film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yeşil Yol filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Edgecomb, hikâyesini anlatırken bir huzur evinde yaşamaktadır ve hapishanedeki görevinin üzerinden yıllar geçmiştir. Edgecomb' un hapishanedeki görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir.
Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkûmu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.
YEŞİL YOL OYUNCULARI KİMLER?
Tom Hanks Paul Edgecomb
David Morse Brutus ‘Brutal’ Howell
Bonnie Hunt Jan Edgecomb
Michael Clarke Duncan John Coffey
James Cromwell Hal Moores
Michael Jeter Eduard ‘Del’ Delacroix
Graham Greene Arlen Bitterbuck
Doug Hutchison Percy Wetmore
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