Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam TRT1 ekranlarında saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Yeşil Yol filmi izleyenlerini ekranlara kilitleyecek. Yeşil Yol (orijinal ismiyle The Green Mile) 1999 yapımı dram filmidir. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont'tur. Film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yeşil Yol filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Edgecomb, hikâyesini anlatırken bir huzur evinde yaşamaktadır ve hapishanedeki görevinin üzerinden yıllar geçmiştir. Edgecomb' un hapishanedeki görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir.

Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkûmu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.

YEŞİL YOL OYUNCULARI KİMLER?

Tom Hanks Paul Edgecomb

David Morse Brutus ‘Brutal’ Howell

Bonnie Hunt Jan Edgecomb

Michael Clarke Duncan John Coffey

James Cromwell Hal Moores

Michael Jeter Eduard ‘Del’ Delacroix

Graham Greene Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison Percy Wetmore