Yeşilay’dan bağımlılık mücadelesi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Sultan Işık, bir asırlık geçmişe sahip Yeşilay’ın milli ve ahlaki değerleri gözeterek, bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla mücadele eden, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı çalışmaları yürüten önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.
PSİKOLOG DESTEĞİ
Yeşilay’ın anaokulundan yetişkinlere kadar her kitleye göre önemli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Işık, önleme, savunuculuk, destek, bilimsel çalışmalar, rehabilitasyon ve iletişim faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Bağımlı yetişkinlere de ücretsiz psikoterapi hizmeti verdiklerini söyleyen Işık, “Yeşilay Danışma Merkezi’ini aradıkları zaman psikolog ile görüşüyorlar ve seanslara başlıyorlar. Belli bir aşamaya gelenleri atölyelere yönlendiriyoruz ve sonrasında işe yerleştiriyoruz. Bütüncül bir yapıyla ilerliyoruz. Bağımlılıkta başarı oranları bireyin temiz kalma oranı ile ölçülür. Başarı oranımız yüzde 30’ların üzerinde” diye konuştu.
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