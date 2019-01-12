Yeşilay’dan bağımlılık mücadelesi

PSİKOLOG DESTEĞİ

Yeşilay’ın anaokulundan yetişkinlere kadar her kitleye göre önemli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Işık, önleme, savunuculuk, destek, bilimsel çalışmalar, rehabilitasyon ve iletişim faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Bağımlı yetişkinlere de ücretsiz psikoterapi hizmeti verdiklerini söyleyen Işık, “Yeşilay Danışma Merkezi’ini aradıkları zaman psikolog ile görüşüyorlar ve seanslara başlıyorlar. Belli bir aşamaya gelenleri atölyelere yönlendiriyoruz ve sonrasında işe yerleştiriyoruz. Bütüncül bir yapıyla ilerliyoruz. Bağımlılıkta başarı oranları bireyin temiz kalma oranı ile ölçülür. Başarı oranımız yüzde 30’ların üzerinde” diye konuştu.