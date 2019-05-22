Yetimlerin yüzünü güldüren iftar

Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı’nca “Dünya Yetimler Günü” ilan edilen ramazanın 15. gününde, Türkiye’de 100, dünyada ise binlerce yetime iftar verdi. Derneğin Zeytinburnu’ndaki merkezinde ve 20 ülkede aynı gün farklı saatlerde gerçekleştirilen iftara yakınlarıyla katılan çocuklara, hediyeler ve bayram harçlığı dağıtıldı.

SOMALİ’YE SU KUYUSU

Palyaçoların renklendirdiği iftar yemeğinde eğlenen çocuklar için asıl sürpriz, Yıldız Tilbe oldu. Derneğin bağışçısı olan sanatçı, çocuklarla yakından ilgilendi ve iftarda ailelere eşlik etti. Daha sonra, çocuklara bayram harçlığı dağıtan Tilbe, onlarla hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti. Ramazanın ilk günlerinde Afrika’nın susuzluk çeken Somali ve Gana ülkelerinde anne ve babasının ismini taşıyan 2 su kuyusu açtıran Tilbe, aynı bölgede 2 kuyu daha açtıracağına dair söz verdi. Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Dünya Yetimler Günü’nde binlerce yetim çocuk ve ailelerini iftar sofrasında ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti. Kendilerini yalnız bırakmayan Yıldız Tilbe’ye yetim çocukları ve yakınları adına teşekkür eden Cengiz, “Tilbe’nin mazlum coğrafyalara olan duyarlılığının diğer sanatçı kardeşlerimize de örnek olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Mehmet Cengiz, Türkiye’nin yanı sıra Tayland, Bosna Hersek, Gazze, Kenya, Makedonya, Somali, Fildişi Sahili, Uganda, Etiyopya, Karadağ, Arnavutluk gibi 20 ülkede de yetimler için iftar sofraları kurulduğunu kaydetti.