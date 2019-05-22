27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0534
  • 6,7596
  • 248.07
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yetimlerin yüzünü güldüren iftar

Dünya Yetimler Günü’nde 20 ülkede iftar sofraları kuran Deniz Feneri, yetim çocuklara hediye dağıttı. İstanbul’daki iftara katılan Yıldız Tilbe küçüklerle tek tek ilgilendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı’nca “Dünya Yetimler Günü” ilan edilen ramazanın 15. gününde, Türkiye’de 100, dünyada ise binlerce yetime iftar verdi. Derneğin Zeytinburnu’ndaki merkezinde ve 20 ülkede aynı gün farklı saatlerde gerçekleştirilen iftara yakınlarıyla katılan çocuklara, hediyeler ve bayram harçlığı dağıtıldı. 

SOMALİ’YE SU KUYUSU

Palyaçoların renklendirdiği iftar yemeğinde eğlenen çocuklar için asıl sürpriz, Yıldız Tilbe oldu. Derneğin bağışçısı olan sanatçı, çocuklarla yakından ilgilendi ve iftarda ailelere eşlik etti. Daha sonra, çocuklara bayram harçlığı dağıtan Tilbe, onlarla hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti. Ramazanın ilk günlerinde Afrika’nın susuzluk çeken Somali ve Gana ülkelerinde anne ve babasının ismini taşıyan 2 su kuyusu açtıran Tilbe, aynı bölgede 2 kuyu daha açtıracağına dair söz verdi. Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Dünya Yetimler Günü’nde binlerce yetim çocuk ve ailelerini iftar sofrasında ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti. Kendilerini yalnız bırakmayan Yıldız Tilbe’ye yetim çocukları ve yakınları adına teşekkür eden Cengiz, “Tilbe’nin mazlum coğrafyalara olan duyarlılığının diğer sanatçı kardeşlerimize de örnek olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Mehmet Cengiz, Türkiye’nin yanı sıra Tayland, Bosna Hersek, Gazze, Kenya, Makedonya, Somali, Fildişi Sahili, Uganda, Etiyopya, Karadağ, Arnavutluk gibi 20 ülkede de yetimler için iftar sofraları kurulduğunu kaydetti.

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD: Esed rejimi Suriye'nin kuzeybatısında kimyasal saldırı gerçekleştirdi

ABD: Esed rejimi Suriye'nin kuzeybatısında kimyasal saldırı gerçekleştirdi

KKTC'de koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı

KKTC'de koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Gemimizi iade edin

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı: Gemimizi iade edin

Rum kesiminden gerilimi tırmandıracak 'sondaj' açıklaması

Rum kesiminden gerilimi tırmandıracak 'sondaj' açıklaması

Dışişlerinden Yunanistan'a sert tepki: Mesnetsiz iddiaların akıl ve vicdanla ilgisi yok

Dışişlerinden Yunanistan'a sert tepki: Mesnetsiz iddiaların akıl ve vicdanla ilgisi yok

Aracını park etmek isterken kızını ezdi

Aracını park etmek isterken kızını ezdi

İran, ABD'ye karşı daima galip çıkmıştır

İran, ABD'ye karşı daima galip çıkmıştır
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Kabe'nin içinde ne var?

Kabe'nin içinde ne var?

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

Diriliş'in başrolünden Mesut Özil'e tarihi hediye

Diriliş'in başrolünden Mesut Özil'e tarihi hediye

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA