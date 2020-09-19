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Yaşam

Yılanın balık avı saniye saniye görüntülendi

Tunceli'de turna balığı avlayan yılan görüntülendi. Daha önce yılanın balık avlamasına tanık olmadığını belirten Kadir Gültekin, “Peri Çayı yakınlarında keçilerimi otlatırken tesadüfen fark ettim. Suya giren yılan, yavru turna balığını avladıktan sonra yeniden karaya çıkarak gözden kayboldu” dedi.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:10
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Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Gültekin, Peri Çayı’nda bir yılanın balık avlağını fark etti. Çaya giren Gültekin, yavru turna balığı avlayan yılanı, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Daha önce yılanın balık avlamasına tanık olmadığını belirten Kadir Gültekin, “Peri Çayı yakınlarında keçilerimi otlatırken tesadüfen fark ettim. Suya giren yılan, yavru turna balığını avladıktan sonra yeniden karaya çıkarak gözden kayboldu” dedi.

Tunceli’de geçtiğimiz günlerde de Ovacık Gözeleri’nde kırmızı benekli alabalık avlayan yılan görüntülenmişti.

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