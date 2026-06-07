İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2026 Pazar / 22 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yılanla ilginç diyalog: Evime gelme bak, kafanı ezerim
Yaşam

Yılanla ilginç diyalog: Evime gelme bak, kafanı ezerim

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evine girmek üzere olan bir yılanı fark eden vatandaş, sürüngeni zarar vermeden yakalayarak yerleşim alanından uzaklaştırdı. Yılanı doğaya bırakırken 'Evime gelme bak, kafanı ezerim' sözleriyle esprili bir şekilde uyardı.

İHA7 Haziran 2026 Pazar 11:02 - Güncelleme:
Yılanla ilginç diyalog: Evime gelme bak, kafanı ezerim
ABONE OL

Havaların ısınması ile birlikte Antalya'da görülmeye başlayan yılan vakalarında son dönemlerde artış oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne her gün onlarca ev ve araçlara giren yılan ihbarı yapılıyor.

Yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde müstakil bir eve girmek üzere olan yılan ev sahibi tarafından son anda fark edildi.

Yılanın kapı girişinde olduğunu fark eden ev sahibi Mehmet Namuk, kuyruğundan yakaladığı yılanı "Evime gelme bak, kafanı ezerim" diyerek doğaya geri bıraktı.

O anlarda diğer ikamet sakinlerinin ise büyük korku yaşadığı görüldü.

  • Yılan yakalama
  • Kumluca
  • Esprili uyarı

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.