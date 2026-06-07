Yılanla ilginç diyalog: Evime gelme bak, kafanı ezerim

Havaların ısınması ile birlikte Antalya'da görülmeye başlayan yılan vakalarında son dönemlerde artış oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne her gün onlarca ev ve araçlara giren yılan ihbarı yapılıyor.

Yılanlar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde müstakil bir eve girmek üzere olan yılan ev sahibi tarafından son anda fark edildi.

Yılanın kapı girişinde olduğunu fark eden ev sahibi Mehmet Namuk, kuyruğundan yakaladığı yılanı "Evime gelme bak, kafanı ezerim" diyerek doğaya geri bıraktı.

O anlarda diğer ikamet sakinlerinin ise büyük korku yaşadığı görüldü.