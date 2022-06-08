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Yaşam

Yılanların korkulu rüyası! 5 sene su içmeden yaşayabiliyorlar

Birçok insanın korkulu rüyası olan yılanların da korktuğu bir canlı olan kanguru sıçanlarının savunma tekniği görenleri hayrete düşürür boyutta. Yılanları korkulu rüyası olan kanguru sıçanları tekmeleriyle kendini savunurken en dikkat çekici yönü ise 5 yıl su içmeden yaşıyor olabilmeleri.

Star Gazetesi8 Haziran 2022 Çarşamba 19:54 - Güncelleme:
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Yılanların korkulu rüyası kanguru sıçanları kendilerini savunmak için yılanlara kafa tutuyor. Tehlike anında yılanlara tekmeleriyle saldıran kanguru sıçanlarının görenleri hayrete düşüren bir yönü de 5 yıl su içmeden yaşıyor olabilmesi.

Kanguru sıçanlarının Uzak Doğu filmlerini aratmayan bu savunma tekniği bir animasyon filmden değil vahşi yaşamdan tam da içinden geliyor.

YILANLARIN KORKULU RÜYASI: KANGURU SIÇANLARI

İki ayak üzerinde kanguru gibi sıçramalarından dolayı, kanguru sıçanı denilen ve anavatanı Kuzey Amerika olan küçük bir kemirgen, doğanın korkunç avcısı yılanlara karşı amansız bir mücadele veriyor.

Kurak bölgelerde yaşayan bu fare, tehlikeli çöl yılanlarının saldırıları karşısında önce olabildiğince yükseğe sıçrıyor, ardından uzun kuyruğunu bir helikopter pervanesi gibi kullanıyor.

İnanılmaz görüntülerde bu profesyonel dövüş ustası, aşağı doğru düşerken yılanın kafasına tekme indirerek saldırıyı savuşturuyor.

5 YIL SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYOR

Hayvanseverlerin ve vahşi doğa tutkunlarının görüntülerini heyecanlı izlediği kanguru faresi, hayatta kalma konusunda ninja olmanın da ötesine geçiyor.

Bu sıçanlar yaşadıkları aşırı kurak ortamlarda 5 seneye kadar su içmeden yaşayabiliyor.

Star Gazetesi

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