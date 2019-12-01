Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu Milli Piyangonun "yılbaşı özel çekilişi" için biletler tüm hızıyla satışa başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yılbaşı biletleri hızla tükeniyor. Yılbaşı bileti çıktı mı? Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

YILBAŞI BİLETİ ÇIKTI MI?

Yılbaşı biletleri satışa çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiyesini 80 milyon lira olarak belirlediği '2020 yılbaşı özel çekilişi' için satışa sunduğu biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin lira ikramiye verilecek.

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.