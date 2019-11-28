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Yılbaşı bileti ne kadar olacak? 2020 Milli Piyango biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Yılbaşı bileti ne kadar olacak? 2020 Milli Piyango biletleri ne zaman satışa çıkacak? gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Yeni yıl heyecanının başladığı şu günlerde Milli Piyango çekilişi içinde heyecan dorukta. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

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Yılbaşı bileti ne kadar olacak? 2020 Milli Piyango biletleri ne zaman satışa çıkacak? gibi soruların yanıtları şimdiden milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı.  Yeni yıl heyecanının başladığı şu günlerde Milli Piyango çekilişi içinde heyecan arttı. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. 2020 Milli Piyango çekilişi hakkında tüm detaylar haberimizde.. 
 

 
YILBAŞI BİLETİ NE KADAR OLACAK?
 Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. 
 

 
2020 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? 
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamındaki biletler geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa başlanmıştı. Bu sezon ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 
 

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