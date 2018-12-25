Yılbaşı çiçeği kokinaya nasıl bakılır Yılbaşı çiçeği kokina nedir fiyatları ne kadar? Vatandaşlar 2019 Yılbaşına az bir süre kala kokina çiçeği hakkında bilgi almak istiyor. Kokina çiçeği bakımı haberimizde yer alıyor. Kokina çiçeği fiyatları ne kadar? Kokina çiçeği hakkında birçok efsane bulunuyor. Kimileri tarafından şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği kimileri tarafından da ev sahibi yaptığına inanılıyor. Kokina çiçeği yılbaşından evvel alındığında, eğer ki yılbaşına kadar renginde bir değişim oluşmuyorsa ev sahibi yaptığına inanılıyor. Genel olarak roman aileler tarafından koparılıp satışa sunulan kokina çiçeği büyük emeklerle toplanıyor. Halk arasında tavşanmemesi olarak bilinen kokina çiçeği, anadolunun bazı yörelerinde idrar söktürücü hatta böbrek taşı düşürücü etkisiyle alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor. Kokina çiçeği meyve ve yapraklardan oluşuyor. Yeşil dikenimsi yapraklara sahip olan kokina çiçeği, kırmızı meyveleriyle beraber cazibeli bir görüntüye kavuşuyor. Kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumuyla karşımıza çıkan kokina çiçeği, iki ayrı bitkinin birleşmesi sonucunda karşımıza çıkıyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Kokina çiçeği nedir?

Kokina çiçeği meyve ve yapraklardan oluşuyor. Yeşil dikenimsi yapraklara sahip olan kokina çiçeği, kırmızı meyveleriyle beraber cazibeli bir görüntüye kavuşuyor.

Kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumuyla karşımıza çıkan kokina çiçeği, iki ayrı bitkinin birleşmesi sonucunda karşımıza çıkıyor.

Kokina çiçeği nerelerde yetişir?

Anavatanı güney Avrupa olan bu bitki İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiyede genellikle istanbulda ormanlarda yetişen kokoina çiçeği, eskiden insanlar tarafından zambakgillerden sanılıyormuş. Ancak zamanla kokina çiçeğinin kuşkonmazgiller familyasından olduğu ortaya çıkmıştır.

Küçük çalılar şeklinde yetişen kokina çiçeğinin bouy 1 metreyi aşmaz. Kış soğukluğuna da oldukça dayanıklı olan bu bitki -20 dereceye kadar dayanmaktadır. Hatta ormanda bir yürüyüş sırasında karlar arasından kokina çiçeği görürseniz hiç şaşırmayın.

Kokina çiçeği nasıl bir ortamda yetişir?

Kokina çiçeği yetiştirmek istiyorsanız bulunduğu ortamın az güneşli olmasına dikkat etmelisiniz. Ormanda yetişen kokina çiçeği doğal olarak, gölge ve serin mekanları sever.

Kokina çiçeğinin yılbaşı çiçeği olarak anlamlandırılmasının nedeni nedir?

Kokina kırmızı anlamına geliyor. Yeni yılın gelmesiyle çiçekçilerin tezgahlarını süsleyen bu bitki dikenli olduğundan toplanması oldukça zorlu bir çiçek.

Uzun süre bozulmadan kalması sebebiyle de yılbaşı çiçekleri arasında en çok tercih edilen ve yılbaşı ruhunu en iyi yansıtan çiçek kokinadır.

Kokinanın diğer adı tavşanmemesidir. Kokina aslında insan eliyle oluşturulan bir kombinasyon. Yeşil yapraklı dalları ve kırmızı meyveleri ayrı ayrı toplanan kokinaların kırmızı meyveleri dikenli yeşil yapraklara elle dikiliyor.

Oldukça meşakatli bir iş olan kokina düzenlemeleri çiçekçilerin büyük emek harcaması ile hazırlanıyor.

Yani genellikle İstanbul'daki Roman aileler tarafından yapılan kokina düzenlemeleri yılbaşında evinizi süslemeden önce pek çok işlemden geçiyor.

Kokina çiçeği meyve ve yapraklardan oluşuyor. Yeşil dikenimsi yapraklara sahip olan kokina çiçeği, kırmızı meyveleriyle beraber cazibeli bir görüntüye kavuşuyor.

Kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumuyla karşımıza çıkan kokina çiçeği, iki ayrı bitkinin birleşmesi sonucunda karşımıza çıkıyor.

YILBAŞI VE NOEL FARKI

Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa’nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Noel arifesi 24 Aralık’tır ve 25 Aralık’ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder.

İngilizcede Noel anlamına gelen Christmas’ta kullanılmaktadır. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Ancak genel olarak miladi takvime göre 25 Aralık Noel olarak kutlanır. Noel dini bir bayram özelliği taşımasına rağmen ‘yılbaşı’ böyle bir özellik taşımamakta. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. Hicri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir Ay takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir.

NOEL NEDİR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle çam süsleme ve hediye verme eylemleri ile kutlanmaktadır.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel’i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık’ta kutlamaya başlamıştır.