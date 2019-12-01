Yılbaşı kurabiyesi tarifi: En güzel, en pratik yılbaşı kurabiyesi tarifi burada!
Yılbaşının yaklaşıyor olması ile birlikte yılbaşı hazırlıkları da yapılmaya başlandı. Sevdikleri ile birlikte güzel sofralar kurarak yılbaşı heyecanını yaşamak isteyenler tabiki de süslü kurabiyeleri de sofralarına koyacaklar. Yılbaşı kurabiyesi tarifi merak edilmeye başlandı. En güzel, en pratik yılbaşı kurabiyesi tarifine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Yılbaşı kurabiyesi tarifi sizlerle..
Yılbaşı kurabiyesi tarifi şimdiden araştırılmaya başlandı. En güzel, en pratik yılbaşı kurabiyesi tarifine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Yılbaşının yaklaşıyor olması ile birlikte yılbaşı hazırlıkları da yapılmaya başlandı. Sevdikleri ile birlikte güzel sofralar kurarak yılbaşı heyecanını yaşamak isteyenler tabiki de süslü kurabiyeleri de sofralarına koyacaklar. Yılbaşı kurabiyesi tarifi burada..
YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ:
Malzemeler
550 gr un
150 gr pudra şeker
1 yumurta
250 gr tereyağı (oda sıcaklığında yumuşatılmış)
Süslemek için
Gıda boyası
Şeker hamuru
YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeyi derin bir kapta yoğurun. Unladığınız mutfak tezgahında çok ince olmayacak şekilde açın. İster kalıpla, ister bardak ağzı ile yuvarlak şekiller çıkarın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 180 dereceye ayarlı fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Soğuyan kurabiyelerin üzerlerini renklendirdiğiniz şeker hamuru ile süsleyip servis yapın.
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