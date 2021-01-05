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Yaşam

Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıktı

Amasya'da, yılbaşı için satın aldığı pastadan tektaş yüzük çıkan vatandaş şoke oldu.

DHA05 Ocak 2021 Salı 12:40 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 12:40
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Amasya'da yaşayan Gökhan Aksoy, yeni yıl için bir pastaneden pasta satın aldı. Pastanın kesilmesinin ardından içinden yaklaşık 1500 TL değerindeki tektaş pırlanta yüzük çıktı. Tektaşı görünce şaşıran Aksoy, pastane sahibini arayınca gerçeği anladı. İşletme sahiplerinin şanslı müşterileri için bazı pastaların içine tektaş pırlanta koyduğu öğrenildi.

Pastane sahibi arayarak teşekkür eden Gökhan Aksoy, "Pastamızdan pırlanta yüzük çıktı. Çok şaşkınlık yaşadık. Böyle bir durumun başımıza geleceğini tahmin etmemiştik. İşletme sahibini arayarak şahsına ve çalışanlarına bu jestlerinden dolayı teşekkür ettik. Amasya'mızda müşterilerine jest yapan böyle bir işletme daha görmedik. Yılbaşında eşimle birlikte bizlere bu mutluluğu yaşatan pastane sahibine teşekkür ediyoruz" dedi.

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