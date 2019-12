Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da sıkça adından söz edilen Yıldırım Mayruk hakkında araştırmalar yapılıyor. Yıldırım Mayruk kimdir? Yıldırım Mayruk kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yıldırım Mayruk 1940 Bursa doğumlu. Terzi olan ablasından etkilenerek mesleğe gönül verdi. İlk elbisesini on beş yaşındayken, iki buçuk yaşındaki yeğenine dikti. Yıldırım Mayruk'un hayatı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YILDIRIM MAYRUK KİMDİR?

1940 Bursa doğumlu. Terzi olan ablasından etkilenerek mesleğe gönül verdi. İlk elbisesini on beş yaşındayken, iki buçuk yaşındaki yeğenine dikti. Lise yıllarında şapka yapıp sattı. 1960 yılında askerden döndükten sonra bir süre ablasının terzi atölyesinde çalıştı. Daha sonra Bursa’dan İstanbul’a gelerek Beyoğlu Çiçek Pasajı’nın karşısındaki Güney Palas’ta, çatı katında atölyesini kurdu. Kısa sürede atölyesini büyüttü ve tasarladığı on elbiseyle terzilerin yer aldığı bir defileye katıldı. O defilenin ardından, dönemin usta terzisi Mualla Özbek’le tanıştı. Beyoğlu’ndaki atölyesinde on yıl çalıştıktan sonra Şişli’ye, sonrasında Teşvikiye’ye geçti. Yirmi iki sene Teşvikiye’de kaldıktan sonra atölyesini şu an bulunduğu Gümüşsuyu’na taşıdı. Taxim Moda Laboratuarı’nda başarılı çalışmalara imza attı. 1990 yılından beri Barbaros Şansal’la birlikte çalışıyor. Yıldırım Mayruk İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır’ın yanı sıra yurtdışında Londra, Abudabi, Tel Aviv, Al Ain, Hayfa gibi şehirlerde de defile yaptı. Tasarımcı, defilelerinden elde ettiği geliri eğitim ve hayır kurumlarına bağışladı.