  Yine başıboş köpek dehşeti! 4 aylık buzağıyı ahırdan sürükleyip parçaladılar
Yaşam

Yine başıboş köpek dehşeti! 4 aylık buzağıyı ahırdan sürükleyip parçaladılar

Konya'da şafak vakti ahıra giren başıboş köpeklerin 4 aylık bir buzağıyı dışarı sürükleyerek telef etmesi mahalle sakinlerini ayağa kaldırırken; hayvanlarını zorlukla kurtaran besici Ali Sağlamer, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

Yine başıboş köpek dehşeti! 4 aylık buzağıyı ahırdan sürükleyip parçaladılar
Yeşilyurt Mahallesinde Ali Sağlamer'e ait 4 aylık buzağı, sabah erken saatlerde ahırda bulunduğu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin sürükleyip dışarı çıkardığı buzağı telef oldu. Olayın sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri köpekleri uzaklaştırdı.

Buzağıların sahibi Ali Sağlamer, şafak vakti buzağısının köpekler tarafından parçalandığını belirterek, "Az daha yetişmesem diğer buzağılara da zarar vereceklerdi. Onları kurtardım ama bu hayvanım telef oldu. Bunlarla ilgilenilmesini istiyoruz" dedi.

  • köpek saldırısı
  • buzağı telef
  • önlem al.

