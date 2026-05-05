Yine başıboş köpek dehşeti! 4 aylık buzağıyı ahırdan sürükleyip parçaladılar

Yeşilyurt Mahallesinde Ali Sağlamer'e ait 4 aylık buzağı, sabah erken saatlerde ahırda bulunduğu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin sürükleyip dışarı çıkardığı buzağı telef oldu. Olayın sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri köpekleri uzaklaştırdı.

Buzağıların sahibi Ali Sağlamer, şafak vakti buzağısının köpekler tarafından parçalandığını belirterek, "Az daha yetişmesem diğer buzağılara da zarar vereceklerdi. Onları kurtardım ama bu hayvanım telef oldu. Bunlarla ilgilenilmesini istiyoruz" dedi.