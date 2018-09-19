YKS 2018 ek tercih işlemleri ÖSYM son dakika YKS harç ödemeleri ve üniversite tercih sonuçları ais.osym.gov.tr

YKS 2018 ek tercih işlemleri ÖSYM son dakika üniversite yerleştirme süreci! YKS ek yerleştirme 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri ne zamana kadar devam edecek? Ek yerleştirmeye başvuru ücreti ne kadar? YKS ek tercih yerleştirme başvuru harç ödemesi hangi bankaya yapılacak? soruların yanıtları haberimizde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme işlemleri yarın sona erecek! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri yarın tamamlanacak. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından, 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemi yapacak adaylara hatırlatma yapıldı. Adayların, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacakları 2018-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri devam ediyor. Ancak henüz başvuru yapmayan üniversiteli adaylarının hızlı davranması gerekiyor. YKS ek yerleştirme başvuruları kısa sürede son bulacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri bilindiği üzere 14 Eylül'de başladı. 31 Ağustos'ta açıklanan sonuçların ardından hayal kırıklığı yaşayan gençler için ikinci fırsat olan ek tercih işlemleri için başvuruların ne zaman biteceği merak konusu oldu. Öte yandan başvurularını tamamlayan adaylar, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. YKS ek tercih yerleştirme başvuru süreci ve sonuçların açıklanması ile ilgili ÖSYM'den gelen son dakika açıklamalar star.com.tr'de.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 14 Eylül Cuma günü başladı. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Ek yerleştirme kılavuzu yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda AİS ekranı erişime açıldı. 14-20 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek olan YKS ek tercihleri için YÖK'ün ATLAS tercih robotundan yardım alınabilecek. Tercih sürecinde adayların 24 tercih yapabileceğini açıklayan ÖSYM, boş kontenjanları değerlendirecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) merkezi yerleştirme işleminin ardından boşta kalan kontenjanlar ve geçtiğimiz günlerde son bulan kayıt işlemleri esnasında bir programı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlardan doğan boşluklar için yapılan ek tercihler, 20 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek.







BAŞVURULAR ÖSYM AİS’TEN YAPILACAK



Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2018-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Ek yerleştirme tercihleri, bugünden itibaren 20 Eylül’e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?



Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. İşte, ödeme yapılabilecek bankalar...

Ek yerleştirme işlemini yapacak olan adaylar, 15 TL olarak belirlenen ücretleri ÖSYM'nin belirlediği bankalar üzerinden yatırılacak. Ödemesini internet üzerinden yapmak isteyenler için ise ÖSYM'nin ödemeler sayfası üzerinden kredi kartı ile ödeme imkanı sunulacak. Ödeme yapılacak bankalar ise şunlar olacak;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak



adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak



adaylar hariç)





Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM İNTERNET ŞUBESİ ÜZERİNDEN ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

24 TERCİH HAKKI VAR



Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Öte yandan genel yerleştirme işlemi sonunda bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.



Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik/düzeltme yapabilirsiniz. Tercih işleminizi yaptıktan sonra süresi içinde ek yerleştirme ücretini yatırarak tercih işleminizi tamamlayınız ve “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.



NE KADAR BOŞ KONTENJAN VAR?



Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Dört yıllık lisans bölümlerinde 484 bin kontenjana 395 bine yakın aday yerleşti, 89 binden kontenjan boş kaldı. Önlisansla birlikte boş kontenjan sayısı 128 bini geçti.



KONTENJANI DOLMAYAN PROGRAMLARDA BU İŞARET OLACAK



Kontenjanı hiç dolmayan lisans ve ön lisans programlarının en küçük puan sütununda hiçbir belge yer almayacak. Bu programları ilgili puan türünde ön lisans için 150, lisans bölümü için 180 ve daha yüksek puan almış bütün adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.



ÖZEL ŞARTLAR ÖNEM ARZ EDECEK



Ek tercih işlemini yapacak olan öğrenciler için beceri şartı da önem arz edecek. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme becerisi, adayın meslekte başarılı olması için önemli koşullar arasında yer alacak.



EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI



Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS ek tercih işlemleri devam ediyor ancak başvuru işlemini tamamlayan çok sayıda kişi YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.



Konu hakkında kesin bir bilgi yok ancak, ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kayıtlar, 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu bilgiye dayanarak, ek tercih sonuçlarının 20-30 Eylül tarihleri arasında açıklanabileceğini söylemek mümkün. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KAYITLAR NE ZAMAN?



Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.