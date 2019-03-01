YKS 2019 başvuru için son gün belli oldu mu? YKS başvuru tarihi ne zaman? Başvuru işlemleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 başvuruları başladı. Son başvuru tarihine sayılı günler kala sınava girecek öğrenciler de şimdiden sınav stresine girmeye başladılar. ÖSYM tarafından düzenlenecek YKS’nin birinci Temel Yeterlilik Testi (YTT), 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.515’te yapılacak. İkicisi sınav Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü, üçüncü son sınav Yabacı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran Pazar günü 15.45’te yapılacak. Peki öğrencilerin hayatına yön verecek bu önemli YKS 2019’a son başvuru tarihi ne zaman? Öğrenciler YSK 2019 başvuru işlemlerinde nelere dikkat etmelidir? AİS’ten nasıl başvuru yapılır? İşte haberimizin ayrıntıları...

YSK 2019 İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ HANGİ GÜN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart’a kadar devam edecek. 15-16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak sınav için adaylar her oturum için 50 TL ödeyecek. Sadece TYT'ye başvuracaksanız 50 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine başvuracaksanız 100 TL her üç oturuma da başvuru yapacaksanız. ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YSK 2019 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları YSK 2019 için üniversite adayları ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. Sistemde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan AİS ekranında yapabilecek. AİS ekranına girmek için adayların E-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir

GÜNCEL BİLGİ UYARISI

Adaylardan lise son sınıfta okuyanlar başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilecekler. Mezun durumda bulunan adaylar ise, ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilecekler. Fotoğraf ve eğitim bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerine gidecek.