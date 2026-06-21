İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • YKS koşusu mutsuz bitti! Son saniye ile sınavı kaçırdı
Yaşam

YKS koşusu mutsuz bitti! Son saniye ile sınavı kaçırdı

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. AYT sınavı için saniyelerle yarışan öğrenci, koşarak ulaştığı okul kapısından geri çevrildi. Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte 'Al, al' sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 12:15 - Güncelleme:
YKS koşusu mutsuz bitti! Son saniye ile sınavı kaçırdı
ABONE OL

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı ise simit satmaktan çok sınav saatini takip ederek aday ve velileri kapıların kapanmasına kalan süre konusunda sık sık uyardı.

KAPILARIN KAPANMASINA SANİYELER KALA GELEN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMADI

Osmaniye Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, son anda sınava yetişebilmek için koşmaya başladı. Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.

AYT'nin başlamasıyla birlikte veliler okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürürken, sınav maratonu kent genelinde sorunsuz şekilde devam etti.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.