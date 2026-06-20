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Yaşam

YKS maratonunda zamanla yarış! Öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencileri sınav merkezlerine götüren polislere teşekkür etti.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
YKS maratonunda zamanla yarış! Öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti
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YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve zamanla yarışan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencileri sınava yetiştiren polislerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız sadece güvenliği sağlamaz, ihtiyaç duyulan her an vatandaşının yanında olmayı da görev bilir. YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve zamanla yarışan evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti. Gençlerimizin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için tüm ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle görev yaptı. Bu süreçte bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin; gayretlerini başarıyla, hayallerini de hayırlı bir istikballe taçlandırsın" ifadelerini kullandı.

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