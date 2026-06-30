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  • YKS yolunda acı ikiye katlandı! 10 günlük yaşam savaşı sona erdi
Yaşam

YKS yolunda acı ikiye katlandı! 10 günlük yaşam savaşı sona erdi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, YKS'nin ilk oturumuna yetişmeye çalışırken tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İnal, tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA30 Haziran 2026 Salı 09:39 - Güncelleme:
YKS yolunda acı ikiye katlandı! 10 günlük yaşam savaşı sona erdi
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Kaza, 20 Haziran günü sabah saatlerinde kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İnal da 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • Ahmet İnal
  • Kaza
  • Yaşam mücadelesi

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