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YKS’de toka ile takı serbest

ÖSYM, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart’a kadar alınacak. Öğrenciler binalara bu yıl ilk defa kemer, toka, bozuk para vb. ile girebilecek.        

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, başvuruları dün itibariyle başladı. ÖSYM öğrencilerin stresini azaltacak bir yeniliğe imza attı. Adaylar, sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek. YKS 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek. Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM’nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek. 

SON BAŞVURU 6 MART 

YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayacak. Adaylar, 2019-YKS başvurularını 6 Mart’a kadar yapabilecek. Adayların, 2019-YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle okumaları gerekiyor.      

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