Yoğun kar ulaşımı felç etti! 1.836 yerleşim yolu kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu dün kapanan 389 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 600 personel ve 230 iş makinesi ile yapılan çalışmalarda şu ana kadar 312 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan 77 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları'ndan sürücülere kritik uyarı! "Kapalı yollara girmeyin"

Başkale ilçesinde de belediye ekipleri, kar yağışının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

- HAKKARİ

Kentte etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kapanan 281 yerleşim yerinin yolundan 253'ü açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 2 köy ve 26 mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte Jandarma trafik ekibi, Mergabütan Kayak Merkezi yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

- MUŞ

Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 3 gündür aralıklarla kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kardan dolayı kapanan 74 köy yolundan 69'unu açtıklarını ifade eden Yentür, ulaşımın sağlanamadığı 5 köy yolunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

- BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kardan kapanan 48 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Bitlis Belediyesi ekipleri de kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 56 araç ve 80 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak ve merdivenlerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, kar yığınlarını şehir dışına taşıyor.

TUNCELİ, ERZURUM, ARDAHAN VE KARS'TA 266 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi, 254 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 7 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar ve yer yer tipi nedeniyle 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İlçe Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışma yürüttü.

BİNGÖL, ELAZIĞ, SİİRT, ŞIRNAK, BATMAN VE MARDİN'DE 712 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 30, ilçelerden Adaklı'da 5, Kiğı'da 5, Genç'te 40, Karlıova'da 5, Solhan'da 6, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 5 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmaların sürdüğünü belirten Usta, "Köy yollarımızdaki ulaşım durumumuz devam eden kar yağışına göre değişebilecektir. Alanda aralıksız çalışan İl Özel İdaresi çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

- ELAZIĞ

Elazığ'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 131, ilçelerden Karakoçan'da 88, Kovancılar'da 76 ve Keban'da 16 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 311 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

- SİİRT

Siirt'te de kar nedeniyle 51 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Eruh'ta 14, Pervari'de 11, Kurtalan'da 11, Şirvan'da 8 ve Baykan'da 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

- ŞIRNAK

Şırnak'ta ise 3 gündür yağan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kent merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 35 santimetreyi aştı.

Kar ve tipi nedeniyle Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 2 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

- BATMAN

Batman'da da 203 yerleşimin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gercüş'te 1, Kozluk'ta 105, Sason'da 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışıyor.

- MARDİN

Mardin'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte kar nedeniyle 40 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AMASYA, TOKAT, SİNOP, ÇORUM VE KASTAMONU'DA KAR NEDENİYLE 574 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Amasya'da yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 12, Boyabat'ta 2, Erfelek'te 4, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde birer olmak üzere 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu'da da 377, Tokat'ta 70, Çorum'da ise 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

ARTVİN VE GÜMÜŞHANE'DE 126 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Artvin'de il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından il merkezi ve Borçka'da 32, Şavşat'ta 27, Ardanuç'ta 14, Arhavi, Yusufeli ve Murgul'da 3 olmak üzere 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 50 personel, 40 araç ve iş makinesiyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

- GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 50 köy yoluna ulaşılamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 28, Şiran'da 20 ve Kürtün'de 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.