Yoğun kar ulaşımı felç etti! 424 yerleşim yolu kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu dün kapanan 389 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 600 personel ve 230 iş makinesi ile yapılan çalışmalarda şu ana kadar 312 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan 77 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri kent merkezinde de yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizlemeye çalışıyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen kar yığınları, şehir dışına taşınıyor.

Başkale ilçesinde de belediye ekipleri, kar yağışının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

- HAKKARİ

Kentte etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kapanan 281 yerleşim yerinin yolundan 253'ü açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 2 köy ve 26 mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte Jandarma trafik ekibi, Mergabütan Kayak Merkezi yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

Yağışla soğuk havanın da etkili olduğu kentte, çatılarda ve köprü kenarlarında uzun sarkıtları oluştu.

Beyaz örtünün güzel görüntü oluşturduğu kentte karla kaplı dağlar ve araziler dronla görüntülendi.

- MUŞ

Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 3 gündür aralıklarla kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kardan dolayı kapanan 74 köy yolundan 69'unu açtıklarını ifade eden Yentür, ulaşımın sağlanamadığı 5 köy yolunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması ekiplerin sürekli sahada olduğunu ve özveriyle çalıştığını vurguladı.

- BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kardan kapanan 48 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Bitlis Belediyesi ekipleri de kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 56 araç ve 80 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak ve merdivenlerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, kar yığınlarını şehir dışına taşıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu belirterek, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Tanğlay, karla mücadele çalışmalarının hava koşullarına bağlı kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

TUNCELİ, ERZURUM, ARDAHAN VE KARS'TA 266 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi, 254 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 7 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar ve yer yer tipi nedeniyle 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İlçe Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışma yürüttü.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdere köyüne ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.