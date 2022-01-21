Yoğun kar yağışı sebebiyle durdurulan otobüs seferleri yeniden başladı

İHA 21 Ocak 2022 Cuma 11:47 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:47

Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan son 49 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle ara verdiği ilçe otobüs seferlerini yeniden hizmete alıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, bu sabah itibarıyla buzlanma tehlikesinin geçtiği Ergani ve Silvan'a otobüs seferleri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, dün aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeni ile ara verdiği Bismil ve Çınar'a otobüs seferlerini yeniden başlatmıştı. Dicle, Eğil, Hani ve Çermik ilçelerine ise buzlanma tehlikesi geçtikten sonra ulaşım hizmetleri verileceği bildirildi.