Yoğun kar yağışı sebebiyle kamyon devrildi

İHA 27 Ocak 2022 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:36

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte Aşkale Karayolları 121. İstasyon şefliği personeli kendilerine ait olan E-80 ve D-100 yol güzergahları ile birlikte Bayburt-Aşkale ve İspir- Aşkale karayollarında karla mücadele çalışması başlattı. Özellikle akşam saatlerinde bastıran yoğun Kar yağışı yollarda bulunan sürücüleri oldukça zorladı. Aşkale Karayolları ekipleri bir taraftan greyderler ile yolları temizlerken bir taraftan da tuzlama çalışmaları yaptı.



Aralıklı zamanlarla trafiğe kapatılıyor



Konum itibariyle sürücüler için önemli bir yer teşkil eden Tepebaşı mevkii ve Kop Dağı geçitlerinde aralıksız devam eden kar temizleme çalışmalarına rağmen Erzincan, Erzurum istikametinde seyir halindeki 05 RD 892 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında ki karla dolu refüje girerek yan yattı. Kaza sonrası şiddetini daha da artıran Kar yağışı ile birlikte Jandarma ve Trafik ekipleri Tepebaşı ve Kop Dağı güzergahını sürücü ve seyahat eden yolcuların güvenliği için yer yer araç trafiğine kapattılar.