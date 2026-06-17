İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3229
  • EURO
    53,9191
  • ALTIN
    6445.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yok böyle kavga! Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler
Yaşam

Yok böyle kavga! Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma, denizin içerisinde sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tatilcilerin gözü önünde yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Yok böyle kavga! Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Silifke ilçesi Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Denizin içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, 3 kişinin bir şahsı denizin ortasında darbettiği görülürken, plajdaki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi. Kıyıdan yapılan uyarılar ve çevrede bulunan bazı kişilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Deniz içerisinde yaşanan sopalı kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • mersin kavga deniz
  • tatilciler kavga
  • deniz kavgası video

ÖNERİLEN VİDEO

Soğukkanlı tavırları pes dedirtti! Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.