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Yaşam

Yokluğuna 14 gün dayanabildi! Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Asuman Yolaç, 48 yıllık eşi Erkan Yolaç'ın yokluğuna 14 gün dayanabildi. 2 hafta önce aramızdan ayrılan ünlü sunucunun eşi Asuman Yolaç da hayatını kaybetti.

3 Haziran 2024 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Yokluğuna 14 gün dayanabildi! Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
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TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ünlü sunucunun vefat edişinin üzerinden çok geçmeden Yolaç ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Asuman Yolaç ,48 yıllık eşi Erkan Yolaç'ın yokluğuna 14 gün dayanabildi. Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti.

Asuman Yolaç, 2 hafta önce eşinin vefat ettiğini şu sözlerle duyurmuştu: "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Allah'a ısmarladık"

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