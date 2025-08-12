İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7196
  • EURO
    47,402
  • ALTIN
    4391.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Yol beyaza büründü: Kar değil!

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri'nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca 'Birgün' sineğinin ‘ölüm dansı' bu kez Akyazı ilçesinde görüldü.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 07:37 - Güncelleme:
Yol beyaza büründü: Kar değil!
ABONE OL

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında yaşanan Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca 'Birgün' sineğinin sokak ışıklarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da devam etti.

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren 'Birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Her sene Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde görülen 'Birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü.

Gelişimlerini suda tamamlayan 'Birgün sinekleri, döngülerinin son ve en kritik evresi olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirdi.

Aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sineğin 'ölüm dansı' gerçekleşti.

Her yıl tekrarlanan ve birgün sineklerinin adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' görsel şölen oluşturdu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.