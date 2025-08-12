Yol beyaza büründü: Kar değil!

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında yaşanan Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca 'Birgün' sineğinin sokak ışıklarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da devam etti.

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren 'Birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Her sene Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde görülen 'Birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü.

Gelişimlerini suda tamamlayan 'Birgün sinekleri, döngülerinin son ve en kritik evresi olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirdi.

Aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sineğin 'ölüm dansı' gerçekleşti.

Her yıl tekrarlanan ve birgün sineklerinin adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' görsel şölen oluşturdu.