Yol kenarına köpekleri bırakan belediye tespit edildi

DHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:49 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:49

Bartın Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, önceki gece yol kenarına resmi plakalı bir kamyonetle 20 köpeğin bırakıldığını gördü. Muhtar Ateş’in haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, 20 köpekten 3’ünün aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle bayılması üzerine veteriner kliniğe götürdü.

Jandarma ekipleri ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün boyunca yol güzergahındaki bütün güvenlik kameralarını tarayarak, köpekleri bırakan resmi plakalı aracın Saltukova Belediyesi’ne ait olduğunu tespit etti. Ekipler durumu belediyeye haber verdi. Bu akşam saatlerinde Saltukova Belediyesi’nden gelen sivil plakalı minibüsle yol kenarına bırakılan 17 köpekten 7’si çevre köylerde ve yol kenarlarında yakalanarak, Saltukova beldesine geri götürüldü. Klinikte tedavi olan 3 köpek ile Beşköprü köyünde görülen 10 köpeğin ise yarın belediye ekipleri tarafından alınacağı öğrenildi.

Saltukova Belediyesi hakkında Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.