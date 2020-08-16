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Yaşam

Yol meselesi katliam doğurdu: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu'da yol meselesi katliam doğurdub Bir kişi fındık bahçesine giden yol meselesi yüzünden kardeşi ve yeğenini öldürürken, 4 kişiyi de ağır yaraladı.

İHA16 Ağustos 2020 Pazar 18:17 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 18:17
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Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun İkizce ilçesinin Yukarı Karlıtepe Mahallesi’nde evden fındık toplamaya giden Aziz T.’nin (55) önünü ağabeyi Ramis T. (66) kesti. İddiaya göre Ramis T., "Ben size buradan geçmeyeceksiniz demedim mi?" diyerek silahını çıkararak ateşledi. Babasına silah doğrultan amcasına "Yapma" diyen ve babasının önüne geçen Hüseyin T. (33) kurşunların hedefi oldu. Olayla silahtan çıkan kurşunlar Muhammet T., Hüseyin’in annesi Saadet T.’ye de isabet etti.

Buradan ayrılan Ramis T. kendi evine giderken, patoza fındık veren diğer kardeşi Mehmet T. (52), Ersin T. ve Emre K.’yi de silahla vurarak kayıplara karıştı.

Olayda Hüseyin ve Mehmet T. hayatını kaybederken, Muhammet ve Saadet T. ile Ersin T. ve Emre K. ağır yaralandı.

Kayıplara karışan Ramis T.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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