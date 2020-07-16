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Yaşam

Yol ortasında kalan sürücü istediği yardımı bulamayınca sinir krizi geçirdi

Aracının aküsünün bitmesi nedeniyle yol ortasında kalan sürücü, yardım talebinin sonuçsuz kalması üzerine çılgına döndü. Sürücü aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdi.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 11:40
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Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen bir vatandaş beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün aracını tekmeleyerek sinir krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aküsü biten otomobil hareket kabiliyetini yitirerek yolun ortasında kaldı. Sürücüde otomobilden inerek yoldan geçen sürücüleri durdurup yardım istemeye başladı. Yardım talebinin sonuçsuz kalması üzerine sürücü sinirlerine hakim olamayarak çılgına döndü. Otomobilin üzerine atlayan vatandaş aracını tekmelemeye başladı. 

Bunu gören yoldan geçenler, otomobili arkadan iterek güvenli bir noktaya çekmek istedi. Sürücünün ters yöne girmesi üzerine otomobili itmeyi bırakan yayalar yollarına devam etti. Ters yönde park halinde beklemeyi sürdüren otomobil trafiği tehlikeye düşürürken sürücünün rahat tavırları ise pes dedirtti. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil olay yerine gelen çekici tarafından otoparka kaldırıldı.

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