Yol verme kavgası güvenlik kamerasında! Ehliyetsiz magandaya 420 bin TL ceza

Olay, merkez Toroslar Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobilin sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle belediye otobüsünün önünü keserek camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsüne 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan' 420 bin TL para cezası kesti. Otomobil ise trafikten 2 ay men edildi. Sürücü hakkında başlatılan adli işlemlerin de polis merkezinde sürdüğü öğrenildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde sürücünün takip edip otobüsün önünü kesmesi, camı kırıp şoföre vurma anı yer aldı.