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Yaşam

Yol vermeme kavgasında silahlar konuştu

Hatay'da 'yol vermeme' kavgasında silahların ateşlenmesi ile 2 kişi yaralandı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 20:08 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 20:08
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 Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "yol vermeme" gerekçesiyle çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Caddesi’nde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında "yol vermeme" gerekçesiyle tartışma çıktı.

Çevredekilerin de olaya müdahale etmesiyle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Polis memuru olduğu belirlenen S.Ö, Mehmet Y. ile Mustafa Ş'yi tabancasıyla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mustafa Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli S.Ö ise gözaltına alındı.

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