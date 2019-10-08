Yolcu The Commuter filmi konusu ne? Yolcu filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yolcu The Commuter filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra'nın oturduğu filmi Ocak 2018 yılında vizyona girdi. Türkiye'de toplam 7 hafta boyunca vizyonda kalan film 54.187 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 881.158,59 TL hasılat elde etti. Yolcu The Commuter filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YOLCU THE COMMUTER FİLMİ KONUSU NE?

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.

YOLCU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yolcu filminin başrollerinde Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neil, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks, Florence Pugh, Andy Nyman