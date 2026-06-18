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Yaşam

Yolcuların gözü önünde dehşet! Gasp ettiği minibüsle ölüme uçtu

Mersin'in Silifke ilçesinde gasbettiği yolcu minibüsüyle kaza yapan zanlı hayatını kaybetti.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Yolcuların gözü önünde dehşet! Gasp ettiği minibüsle ölüme uçtu
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Enes Can Özata (36) Taşucu Mahallesi'ndeki durakta Furkan Gök idaresindeki 33 C 8002 plakalı minibüse bindi.

İçerisinde 12 yolcu bulunan minibüs, D-400 kara yolunda seyir halindeyken Özata, bilinmeyen nedenle Gök'e saldırdı.

Yolcular, darbedilen şoförün durdurmayı başardığı araçtan koşarak uzaklaştı. Gök de daha sonra minibüsten indi.

ÖNCE OKUL SERVİSİNE ÇARPTI SONRA ZEYTİN BAHÇESİNE YUVARLANDI

Kaçmaya çalışan Özata'nın sürdüğü minibüs, önce okul servisine arkadan çarptı, ardından da Araplı mevkisinde yol kenarındaki zeytin bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, zanlının hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının, sürücüsünü darbettiği minibüsle kaçması yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KENDİ KENDİNE KONUŞUYOR, GARİP HAREKETLER SERGİLİYORDU"

Şoför Furkan Gök, gazetecilere, yolcuların olayda yara almadığını söyledi.

Zanlının araca yolcu gibi bindiğini dile getiren Gök, "Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli şekilde yolun kenarına çekip yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs minibüsle olay yerinden uzaklaştı." ifadesini kullandı.

  • Silifke minibüs
  • Zanlı ölümü
  • MERSİN

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